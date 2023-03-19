بحضور شمخاني.. طهران وبغداد توقعان اتفاقا أمنیا

رعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد في بغداد، مراسم توقيع الاتفاق الأمني المشترك بين طهران وبغداد.

ووقع الاتفاق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي يزور بغداد، ومستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي.

هذا وقال شمخاني: "مع التنفيذ الكامل للاتفاق الأمني بين إيران والعراق ، سوف تتسارع التنمية الشاملة للعلاقات".

وأضاف: "من خلال التطبيق الصارم لأحكام هذا الاتفاق، إضافة إلى الحد بشكل كبير من التهديدات الإرهابية ومنع خلق حالة من انعدام الأمن على الحدود، سيتم توفير مجالات التنمية الشاملة للعلاقات بين البلدين في الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية أكثر من ذي قبل".

وأشار إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة والعراق هو السياسات والإجراءات الأمريكية المسببة للأزمات"، مضيفا: "إن أمريكا مستمرة في الأذى ولا يمكن التسامح مع استمرار هذه العملية التي تعطل الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه أعرب قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، عن ارتياحه لزيارة الأدميرال شمخاني، وفق ما ذكرت وكالة "إرنا".

وأكمل: "لا شك أن الاتفاق بين البلدين لإزالة التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات الإيرانية العراقية يخدم مصالح البلدين الصديقين والشقيقين".

وأشار إلى أن "بغداد ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل ولن تسمح لأي جماعة أو دولة باستخدام الأراضي العراقية لخلق حالة من انعدام الأمن في إيران".

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