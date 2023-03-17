حاکم دبي: لا نسمح باستخدام اراضینا ضد ایران

اكد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ "محمد بن راشد ال مكتوم"، ان سياسة بلاده المبدئية قائمة على عدم السماح لدولة ثالثة باثارة الفرقة او استخدام جغرافيا الامارات العربية المتحدة ضد ايران.

واضاف ال مكتوم امس الخميس خلال لقائه امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ان الامارات تستخدم كافة طاقاتها لمعالجة مشاكل الرعايا الايرانيين والمؤسسات الايرانية في دبي

من جانبه اعتبر شمخاني خلال اللقاء الامارات من اللاعبين الفاعلين في التطورات الاقتصادية والتجارية في المنطق واضاف ان الحكومة الايرانية تعتمد سياسة الاهتمام بدول الجوار وهي عاقدة العزم على تجاوز العقبات المفروضة على مسار تعزيز العلاقات بين دول المنطقة.

وتوجه الادميرال شمخاني امس الخميس الى دولة الامارات العربية المتحدة؛ يرافقه وفد ضم حاكم البنك المركزي ومسؤول كبير بوزارة الامن ومساعد وزير الخارجية لشؤون منطقة الخليج الفارسي.

endNewsMessage1