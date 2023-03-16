أكد علي باقري كني، مساعد وزير الخارجية الإيرانية، إن السفير الإيراني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة يستأنف عمله في أبوظبي في القريب العاجل.

وفي تصريح له اليوم الخميس، لفت باقري كني الى ان العلاقات بين ايران والامارات لم تنقطع ابدا، وانما شهد البلدان تراجعا في مستوى العلاقات بينهما؛ مردفا ان الامارات اعادت خلال الاشهر الاخيرة سفيرها الى طهران، ونحن في المقابل اخترنا سفيرنا لدى هذا البلد وقد بدات الاجراءات اللازمة ليتم ايفاده الى ابوظبي قريبا.

وعلى صعيد اخر، تطلع مساعد وزير الخارجية الى النجاح عبر التعاون في اطار الية "بريكس بلس" لشطب التبادل باستخدام عملة الدولار في الدول الاعضاء.

كما تطرق الى المفاوضات بين ايران والدول الاوروبية وغير الاوروبية، قائلا : اننا نبذل الجهود من اجل تحقيق مصالح الشعب الايراني بأعلى حد وان تصب النتائج في هذا السياق.

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