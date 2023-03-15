معاون وزیر الخارجیة الایراني یجري مباحثات مع عدد من نظرائه الاوروبیین

اجرى معاون وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني"، مباحثات هاتفية مع كل من نظره الدنماركي والنمساوي والهندي.

ومساعد الخارجية النمساوية "بيتير لافنسكي"، والخارجية الدنماركية "ياسبير مولير سورنسين"، والهندية "موهان كوترا"، تباحث كل منهم عبر اتصال هاتفي منفصل، مع نظيرهم الايراني "علي باقري كني".

وتناولت هذه المباحثات، مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والتطورات الدولية، ذات الاهتمام المشترك لدى ايران وبلدان النمسا والدنمارك والهند.

endNewsMessage1