إیران تفرج عن 80 الف متهم في البلاد حتى الآن

قال رئيس السلطة القضائية في ايران، غلامحسين محسني ايجئي، انه تم العفو عن 82 ألف شخص حتى الآن وهذا الرقم قد يرتفع.

وأشار محسني ايجئي إلى مرسوم العفو الذي اصدره قائد الثورة الاسلامية، آية الله العظمى السيد علي خامنئي (دام ظله)، قائلا: "انه تم العفو حتى الآن عن 82 ألف شخص، وقد يرتفع هذا الرقم".

وأوضح رئيس السلطة القضائية: "ان من بين هؤالاء، شمل العفو 22000 شخص كانوا قداتهموا بسبب مشاركتهم في أعمال الشغب، الذين كانوا قد أدينوا أو تم العفو عنهم قبل الحكم عليهم" مضيفا: "بالطبع كان عدد قليل من هؤلاء الأشخاص في السجن، و كان يتواجد معظمهم إما خارج السجن، أو لم يتم الانتهاء من قضاياهم بعد".

وأضاف رئيس الجهاز القضائي الايراني: "فضلا عن المتهمين المرتبطين بأعمال الشغب، انه تم العفو عن أكثر من 60 ألف شخص، من بينهم 25 ألفًا أطلق سراحهم من السجن أو تم العفو عن حكمهم بالسجن، كما تم تخفيف الأحكام بحق 34 ألف شخص نتيجة مرسوم العفو الأخير".

وأكد محسني ايجئي: "ان هذا العفو لم يشمل على المحكومين والمتهمين بارتكاب جرائم عنف والسرقة ".

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