الرئیس البیلاروسي یزور قائد الثورة الاسلامیة

ورئيس جمهورية بيلاروسيا الذي وصل على راس وفد الى طهران امس، التقى اليوم الاثنين بسماحة قائد الثورة الاسلامية.

وفي وقت سابق من اليوم، اقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس البيلاروسي في مجمع سعد اباد التراثي والثقافي، بحضور نظيره الايراني ابراهيم رئيسي.

كما عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، عقب اللقاء الثنائي وتوقيع خارطة للتعاون و7 مذكرات للتفاهم الثنائي اليوم ايضا.

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