الرئیس الایراني یستقبل رسمیا نظیره البیلاروسي

استقبل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي صباح اليوم الاثنين بصورة رسمية نظيره البيلاروسي الكساندر لوكاشنكو في مجمع سعد آباد الثقافي - التاريخي شمال طهران.

وقد عزف في هذه المراسم السلام الوطني لكلا البلدين حيث استعرض الرئيسان رئيسي وضيفه البيلاروسي لوكاشنكو حرس الشرف، ثم تم تقديم الوفود الرفيعة المرافقة لكلا الرئيسين.

وبدأ الرئيس الايراني وضيفه البيلاروسي المحادثات الخاصة بينهما بعد مراسم الاستقبال الرسمي، حيث من المتوقع أن يناقش الجانبان رفع مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والنقل والشحن، اضافة الى التباحث حول القضايا الاقليمية والدولية.

كما من المقرر أن يتم التوقيع على 8 وثائق للتعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبيلاروسيا بحضور كل من رئيسي ولوكاشنكو بعد الانتهاء من محادثات كبار المسؤولين في كلا البلدين.

وقد وصل رئيس جمهورية بيلاروسيا الكساندر لوكاشينكو على رأس وفد رفيع المستوى الى طهران مساء أمس الاحد حيث كان في استقباله بمطار مهر آباد وزير الصناعة الايراني سيد رضا فاطمي امين.

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