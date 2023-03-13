لیبیا تبحث مع ایران استئناف مهام سفارتها في طرابلس

بحثت ليبيا وإيران، ترتيبات عودة السفارة الايرانية في طرابلس لممارسة مهامها بعد إغلاقها قبل 12 عاما.

وناقش وزيرة الخارجية الليبية "نجلاء المنقوش" مع سفير إيران لدى ليبيا "محمد رضا رؤوف شيباني" خلال لقاء عقد بمقر وزارة الخارجية بطرابلس تفعيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، وبدء الترتيبات لعودة السفارة الإيرانية ومباشرة مهام عملها من طرابلس.

كما تطرّق اللقاء إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية حيث جددت ترحيب ليبيا بعودة العلاقات الإيرانية والسعودية وثمنت هذه الخطوة الإيجابية، لما لها من فائدة وأهمية للاستقرار في المنطقة.

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