إیران تعلق على نفي نباء تبادل السجناء مع امریکا

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية على رد فعل الجانب الأمريكي المثير للدهشة بشان التصريحات التي أدلى بها اليوم وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان حول تبادل السجناء بين ايران وامريكا.

وعقب رد فعل الجانب الامريكي المثير للدهشة على تصريحات وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان التي ادلى بها اليوم بشان تبادل السجناء بين إيران وامريكا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: منذ شهر مارس من العام الماضي، تم عبر وسيط توقيع اتفاق خطي بشأن تبادل السجناء، وقعه أيضا الممثل الرسمي لامريكا، الا انه بذرائع مختلفة لم يتم تنفيذه حتى الان من قبل الحكومة الأمريكية.

واضاف: تم خلال الأسابيع الأخيرة تبادل رسائل غير مباشرة لتحديث الاتفاق مؤكدا انه من وجهة نظرة الجمهورية الإسلامية الايرانية تعتبر عملية تبادل السجناء قضية إنسانية بالكامل ويجب أن لا تستخدم كأساس للألاعيب السياسية.

واستطرد قائلا: فيما يتعلق بموضوع إلغاء الحظر مازالت عملية تبادل الرسائل مستمرة مع الجانب الاميركي وبشان تبادل السجناء توصلنا الى اتفاق، واذا سار كل شيء جيدا ، فاننا سنشهد تبادلا للسجناء ، منذ آذار / مارس العام الماضي تم التوقيع على وثيقة بيننا وبين اميركا بشكل غيرمباشر.

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