إیران: استئناف العلاقات مع السعودیة سیسرع الوصول للهدنة في الیمن

أعلنت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة أن استئناف العلاقات السياسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية سيسرع الوصول الى الهدنة في اليمن.

وقالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة يوم السبت: العلاقات الإيرانية السعودية مهمة على ثلاثة مستويات؛ ثنائية وإقليمية ودولية.

وأضافت: إن استئناف العلاقات السياسية بين البلدين سيكون ايجابيا على جميع المستويات الثلاثة ، بما في ذلك المنطقة والعالم الإسلامي.

وقالت "يبدو أن استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن وبدء حوار الشعب اليمني وتشكيل حكومة وطنية شاملة في هذا البلد".

واصدرت وزارة الخارجية الايرانية يوم السبت بيانا حول الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية.

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