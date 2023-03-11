مسؤول ایراني: تبادل السفراء مع السعودیة خلال الشهرین المقبلین

أعلن مساعد الرئيس الايراني في الشؤون البرلمانية "محمد حسيني" أنه سوف يتم تبادل السفراء بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية خلال الشهرين المقبلين، وذلك لدى اشارته الى الاتفاق الذي تم بين البلدين يوم امس الجمعة.

وبيّن حسيني في حديث للتلفزيون الايراني أن البلدين اتفقا على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وتبادل السفراء والعلاقات الدبلوماسية خلال الشهرين المقبلين.

وأعتبر أن ايران الاسلامية والسعودية القوتين الكبيرتين في المنطقة خاصة والأخيرة تحظى بأهمية لدى دول الخليج الفارسي، وأن التعاون بين طهران والرياض من شأنه أن يؤدي دورا فاعلا في المجالات الامنية والاقتصادية والسياسية.

وتابع قائلا: أن قرار الجمهورية الاسلامية الايرانية هو التعاون مع دول المنطقة، وخاصة أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الحالية في تعزيز التعاون مع الدول الجارة قد أثمر عن نتائج ايجابية.

وشدد حسيني على أن ايران حصلت على رد جيد من سياستها هذه في تعزيز العلاقات مع دول الجوار، مؤكدا أن الاتفاق بين طهران والرياض واجه ترحيبا كثيرا من الدول المجاورة.

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