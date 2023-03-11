قالیباف: إعادة العلاقات بین إیران والسعودیة خطوة مهمة نحو استقرار المنطقة

اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف إعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية خطوة مهمة في اتجاه استقرار المنطقة والخليج الفارسي والتنمية السياسية والاقتصادية للتعاون الإقليمي.

وبعد إعلان الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات الثنائية ، كتب قاليباف في صفحته في الفضاء الإلكتروني: إن إحياء العلاقات مع السعودية خطوة مهمة في اتجاه استقرار المنطقة والخليج الفارسي والتنمية السياسية والاقتصادية في ظل التعاون الإقليمي.

وأضاف: نأمل أن يبدي الجانب الآخر حسن نيته عملياً بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد واتخاذ قرارات خيرة في قضايا المنطقة وخاصة لبنان واليمن ودعم فلسطين.

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