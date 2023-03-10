امیر عبداللهیان یثمن جهود بغداد کمبادر للمحادثات الامنیة بین ایران والسعودیة

وفي اتصال هاتفي مع وزير خارجية العراق فؤاد حسين ، مساء الجمعة، اعرب امير عبداللهيان عن تقديره لجهود الحكومة العراقية كمبادر للمحادثات الأمنية بين جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية. .

وتلميحا للتصريحات الاخيرة لوزيرة خارجية المانيا المعادية لايران خلال زيارتها الى بغداد اخيرا قال: ان العلاقات التاريخية والواسعة بين البلدين ، إيران وألمانيا ، تتطلب ان يحل الحوار والتعاون محل السلوكيات العاطفية التي تتعارض مع المصالح المشتركة.

في هذا الاتصال الهاتفي ، هنأ وزير خارجية العراق ، فؤاد حسين ، بمناسبة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية ، واعلن عن قرب نشر البيان الرسمي للحكومة العراقية في هذا الصدد.

كما ناقش الطرفان في هذا الاتصال وتبادلا الآراء بشأن الزيارة الأخيرة لوزيرة الخارجية الألمانية إلى العراق، وأكدا ضرورة سيادة النهج الواقعي على العلاقات بين برلين وطهران.

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