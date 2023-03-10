شمخاني یقدم سرداً للجهود المبذولة عن نهایة 7 سنوات من الجمود

قدّم الادميرال "علي شمخاني" أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني سرداً للجهود المبذولة لإنهاء حالة الجمود التي استمرت سبع سنوات والاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية.

وفي سردٍ له حول نهاية الجمود الذي دام 7 سنوات والاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين إيران والمملكة العربية السعودية ،قال الادميرال علي شمخاني : " لقد وفّرت زيارة آية الله السيد" ابراهيم رئيسي" إلى الصين في شباط /فبراير الماضي

والمحادثات بين الرئيس الصيني "شي جين بينغ "ورئيس بلادنا الأرضية الأساس لتشكيل مفاوضات جديدة وجادة للغاية بين وفدي إيران والسعودية."

وأضاف:" إنّ المحادثات بين البلدين كانت صريحة وشفافة وشاملة وبناءة بحيث ان إزالة سوء التفاهم والتطلع إلى المستقبل في العلاقات بين طهران والرياض سيؤدي بالتأكيد إلى تنمية الاستقرار والأمن الإقليميين وزيادة التعاون بين دول الخليج

الفارسي والعالم الإسلامي لإدارة التحديات القائمة."

وفي الختام ، ثمّن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الدور البنّاء لجمهورية الصين الشعبية في دعم وتطوير العلاقات بين الدول وهو أمر ضروري لمواجهة التحديات وزيادة السلام والاستقرار وتعزيز التعاون الدولي.

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