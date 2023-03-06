قریبا.. عقد اجتماع مشترک لترسیم الحدود البحریة بین ایران والکویت

اعلن السفير الايراني لدى الكويت محمد ايراني، ان طهران تستضيف قريبا اجتماعا لترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين.

السفير ايراني قال ذلك عقب لقائه اليوم الاثنين، مع وكيل وزارة الخارجية الكويتية "منصور العتيبي"؛ حيث تباحث الجانبان في سبل توسيع العلاقات الثنائية.

وكان السفير الايراني لدى الكويت، قد صرح بان العلاقات بين ايران ودولة الكويت الصديقة والجارة، بدات في مرحلة ما بعد كورونا، تستعيد مسارها الطبيعي من خلال تشكيل لجان تُعنى بمتابعة القضايا القنصلية والقانونية وشؤون خفر السواحل ومكافحة المخدرات؛ مبينا ان هذه المبادرات تنم عن حرص القادة على تعميق العلاقات التاريخية بين البلدين.

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