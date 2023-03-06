حدیث بین بوتین ورئیسي

استعرض رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، اخر المستجدات حول التعاون الاقتصادي بين طهران وموسكو.

واكد الرئيسان في هذا الاتصال الذي يعد الثالث من نوعه خلال الاشهر الاخيرة، اكدا على ضرورة تعزيز التعاون "الايراني الروسي" في مجال تجارة الترانزيت.

وذكرت وكالة "إيتار تاس" الروسية للانباء، ان احد المشاريع التحتية ذات الاهتمام المشترك لدى طهران وموسكو، يعود الى "ممر الشمال – جنوب" لترانزيت السلع، الذي جرى الاتفاق حوله في عام 2000 للميلاد بين ايران وروسيا والهند، وقد ارتفع عدد اعضائه الى 14 دولة خلال السنوات التالية.

كما ورد في هذا تقرير لوكالة الانباء الروسية، ان الهدف من تاسيس ممر الشمال جنوب، تسهيل عمليات نقل السلع بدءا من الهند ومرورا بايران والخليج الفارسي وصولا الى روسيا ومنها الى اوروبا؛ باعتباره الطريق البري الاقصر بواقع 50 بالمائة مقارنة بالطريق البحري الذي يشق مساره عبر قناة السويس، والذي يسهم في اختصار الوقت وخفض نفقات الشحن والنقل.

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