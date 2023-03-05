رئیسي: تسمیم طلبة المدارس جریمة ضد الانسانیة

اكد رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي على ضرورة المتابعة الحاسمة والاعلام في الوقت المناسب حول ظاهرة التسمم الاخيرة التي طالت تلامذة المدارس، واصفا هذه المؤامرة الجديدة من جانب العدو انها جريمة ضد الانسانية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الاحد برعاية رئيسي، حيث جرى استعراض تقرير لوزارة الامن بشان اخر المستجدات المتعلقة بمتابعة ظاهرة تسمم طلبة المدارس في عدد من المدن داخل البلاد.

ووجّه الرئيس الايراني الاجهزة المعنية بالمتابعة والاعلام في الوقت المناسب حول هذه الظاهرة؛ مؤكدا بان هكذا تحركات تكشف عن حلقة اخرى من سلسلة المؤامرات التي يحيكها الاعداء بهدف اثارة التوتر والتهويل داخل المجتمع ونشر الخوف في قلوب المواطنين؛ وبما يلزم اتخاذ الاجراءات للكشف عن جذور هذه المؤامرة والتصدي لها بكل حزم.

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