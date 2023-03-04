عبداللهیان: إرادة إیران لتسویة فنیة لقضایا الضمانات فی أقصر وقت ممکن

أشار وزير الخارجية الايراني خلال اجتماعه مع غروسي ، إلى رغبة إيران الجادة في حل قضايا الضمانات فنيا في أقرب وقت ممكن ، وان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اكد استعداد هذه المنظمة لحل هذه القضايا بالوسائل التقنية.

والتقى رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان اليوم (السبت) وعقد معه جولة من المباحثات

وتم في هذا الاجتماع ، استعراض عملية التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية والوكالة وتم التأكيد على تعزيز التفاعلات المتفق عليها.

وأكد أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع على الإرادة الجادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل القضايا الأمنية فنيا في أقرب وقت ممكن.

في هذا الاجتماع ، أكد رفائيل غروسي أيضًا على استعداد الوكالة لحل المشكلات من خلال الوسائل التقنية.

وبينما شدد على أهمية الدبلوماسية والحوار لحل القضايا ، قال غروسي إنه يرحب بأي مبادرة بناءة للمساعدة في تقدم واختتام مفاوضات فيينا.

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