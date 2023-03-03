لقاء إسلامي وغروسي في طهران

التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مع مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي مساء اليوم الجمعة وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله إلى طهران.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي كان قد وصل ظهر اليوم الى طهران تلبية لدعوة رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية وعلى رأس وفد رفيع المستوى من الوكالة.

وكان في استقبال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مطار مهرأباد بطهران، بهروز كمالوندي مساعد منظمة الطاقة الذرية الايرانية للشؤون الدولية والقانونية.

وخلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين، سيجري غروسي محادثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الايرانية.

endNewsMessage1