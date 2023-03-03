طهران: مصدرو السلاح الی تحالف معتدی لایمکنها أن تبرئ نفسها من خلال اتهام الآخرین

نفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني مزاعم البحرية البريطانية باحتجاز سفينة تحمل أسلحة إيرانية في بحر عمان، وأكد ان الدول التي تعد أكبر مصدري الأسلحة والمعدات إلى المناطق المضطربة في العالم، لايمكنها أن تبرئ نفسها من خلال اتهام الآخرين.

واضاف كنعاني ان الدول التي ترسل اسلحة بمليارات الدولارات الي تحالف معتدي وتتسبب بقتل الشعب اليمني وتدمير بلاده ، لايمكنها أن تبرئ نفسها من خلال اتهام الآخرين.

وتابع قائلا ان على هذه الدول وبدل التأشير على المكان الخطأ واطلاق المزاعم الكاذبة والتنصل عن مسؤوليتها في الحرب المفروضة على الشعب اليمني الاعزل المظلوم ، عليها ان تتخلى عن نهجها في البحث عن الفرص وتحقيق المصالح في هذه الحرب.

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