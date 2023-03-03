المدیر العام للوکالة الدولیة للطاقة الذریة في طهران

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ظهر اليوم الجمعة الى طهران تلبية لدعوة رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية وعلى رأس وفد رفيع المستوى من الوكالة.

وكان في استقبال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مطار مهرأباد بطهران، بهروز كمالوندي مساعد منظمة الطاقة الذرية الايرانية للشؤون الدولية والقانونية.

وخلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين، سيجري غروسي محادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية كما سيلتقي مع مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في الجمهورية الإسلامية الايرانية، على ان يغادر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران متوجها إلى فيينا بعد ظهر يوم السبت 4 مارس .

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