رئیسي: عضویة ایران في منظمة شنغهاي عززت علاقاتها مع الدول الاسیویة

أكد رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي ان حاول الاعداء قطع علاقات ايران مع الدول الاسيوية لكن عضوية ايران في منظمة شنغهاي عززت هذه العلاقات.

وفي كلمة له أمام حشد من اهالي مدينة بوشهر جنوب البلاد اليوم الخميس قال رئيسي ان الشعب الايراني سيحبط مخططات الاعداء في اضطرابات سوق العملة ، مضيفا ان العدو كان يريد ايقاف عجلة التقدم في البلاد وايقاف حركة الشعب الايراني من خلال الحظر الظالم والتهديدات المتعددة.

وفي اشارته الى الحرب المركبة التي شنها العدو خلال الاشهر الاخيرة اوضح رئيسي ان الاعداء استخدموا الحرب الاعلامية والاقتصادية والسياسية وفي المجالات الاخرى متصورين انهم من خلال الشغب والاضطرابات يستطيعون ابطاء أو وقف حركة الشعب الايراني لكنهم اخطأوا في حساباتهم.

وتابع رئيسي قائلا : ان العلم والتقنية في البلاد اكتسبت اليوم الطابع المؤسساتي ، وقد شهدنا انجازات كبيرة في هذا المجال.

واكد ان الوحدة والانسجام من الخصائص البارزة للشعب الايراني وهي التي افشلت العدو في مواجهته مع النظام الاسلامي .

واشار رئيس الجمهورية الى ان الاعداء حاولوا ايقاف التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي للبلاد مع دول المنطقة إلا ان الميزان التجاري بقى ايجابيا وارتفع التبادل التجاري بنسبة 40 بالمائة ، كما حاول الاعداء قطع علاقات ايران مع الدول الاسيوية لكن عضوية ايران في منظمة شنغهاي عززت هذه العلاقات.

endNewsMessage1