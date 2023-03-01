أمیر عبداللهیان یزور موسکو خلال الشهر الجاري
أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في روسيا كاظم جلالي أن وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان سيزور موسكو خلال الشهر الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية "ريانوفستي" في هذا الصدد ، أن سفير الجمهورية الإسلامية قال في مقابلة مع صحيفة "برلمنتسكايا": "هذه الزيارة ستتم في مارس".
وأشار إلى أن طهران وموسکو تمران حاليا بـ "الفترة الذهبية لتطور العلاقات" ، مؤكدا: "إنهما يتطوران تدريجياً في جميع المجالات".
وفي وقت سابق ، قال "ناصر كنعاني" المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بخصوص الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية إلى روسيا ، إن هذه الزيارة ستتم في المستقبل القريب.
وحول العلاقات بين إيران وروسيا قال: "يمكن لإيران وروسيا لعب دور حاسم في خلق التوازن في سوق الطاقة العالمية".
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