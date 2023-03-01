اسلامي: لیس لدینا تخصیب بنسبة 84%

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، ان مفتشي الوكالة الدولية تأكدوا ضمن تقريرهم الحالي من أن نسبة التخصيب 60% وليس لدينا تخصيب بنسبة 84%.

وفي تصريح له قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إننا أغلقنا الملفات الخلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واصاف، ان الوكالة الدولية نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران وأكّدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في التقرير الأخير.

وتابع، ان مفتشي الوكالة الدولية تأكدوا ضمن تقريرهم الحالي من أن نسبة التخصيب 60% وليس لدينا تخصيب بنسبة 84%.

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