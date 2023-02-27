وزیر الخارجیة الایراني یلتقي نظیرته البلجیکیة في جنیف

عقد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، اليوم الاثنين في جنيف، اجتماعا مع نظيرته البلجيكية السيدة حجة لحبيب.

ووصل "امير عبداللهيان"، فجر اليوم الاثنين، الى جنيف السويسرية التي تستضيف اجتماع حقوق الانسان الـ 52، اضافة الى المؤتمر السنوي لنزع السلاح، للمشاركة في كلا الاجتماعين.

وعلى امتداد هذه الزيارة، سيجري وزير الخارجية الايراني مباحثات مع عدد من كبار مسؤولي الدول والمنظمات الحاضرة في جنيف.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى "امير عبداللهيان"، كلا من وزير الخارجية الفنلندي والارميني.

ويرافق وزير الخارجية الايراني في زيارته الحالية الى الجنيف، مساعد رئيس القضاء للشؤون الدولية، رئيس لجنة حقوق الانسان الايرانية "كاظم غريب ابادي" الى جانب المتحدث باسم الخارجية "ناصر كنعاني".

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