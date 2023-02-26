خلال استقباله وزیر الدفاع العراقي.. اللواء باقري: ایران والعراق یواجهان تهدیدات مشترکة

اكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بان الوضع في المنطقة يتطلب تعاون إيران والعراق مع بعضهما البعض لضمان أمن المنطقة لأن البلدين يواجهان تهديدات مشتركة.

وقال اللواء باقري خلال استقباله وزير الدفاع العراقي في طهران مساء اليوم الاحد: إن إيران والعراق لديهما الكثير من المشتركات الثقافية والدينية والمذهبية والسياسية والتاريخية، مثل التعاون في إقامة مراسم زيارة الأربعين. بالطبع ، لدينا أيضًا أنشطة مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب ، والشهيد سليماني وغيره من الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة هو تأكيد على مكافحتنا المشتركة للإرهاب التكفيري.

وأضاف: إن بعض القوى العظمى قررت الهيمنة على دول المنطقة من خلال تاسيس داعش ، لكن تعاون شعبي إيران والعراق ومقاتلي البلدين احبط مؤامرتهم.

وتابع اللواء باقري: إيران قدمت الكثير من الشهداء من أجل أمن العراق ، وفي هذا الصدد أصبح الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس رمزًا للوحدة والأخوة.

وفي إشارة إلى تطور العلاقات بين البلدين مع بدء مهام حكومة السوداني، قال: الوضع في المنطقة يتطلب من إيران والعراق العمل معًا لضمان أمن المنطقة لأن البلدين يواجهان تهديدات مشتركة.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: إن العلاقة ومستوى التعاون العسكري الذي يجب أن يكون بين البلدين ، إيران والعراق ، لم يتبلور بكثير من الجدية، لذلك نتوقع أن تكون زيارتكم نقطة تحول في تقدم التعاون العسكري بين البلدين. من ناحية أخرى ، نقترح أن يقوم وفد من العراق بزيارة مواقعنا الأمنية والدفاعية على الحدود المشتركة بين إيران والاقليم ليرى أنه خلال هذه السنوات ، تم إنفاق الكثير من الأموال على تعزيز الحدود ، والتي يمكن أن تكون خبرة جيدة لحرس الحدود العراقي.

من جانبه صرح وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد رضا في هذا الاجتماع بان هناك العديد من القواسم المشتركة بين إيران والعراق في مختلف المجالات. مرت حكومة السوداني بمراحل صعبة لترسيخ نفسها ، رغم أنها لا تزال تواجه تحديات تهدف لمنع هذه الحكومة من تحقيق أهدافها.

واضاف: هذه الحكومة لا سبيل لها إلا أن تنجح وتقدم خدمة للشعب، لذلك نحن بحاجة إلى مساعدة الدول الصديقة ، بما في ذلك إيران ، في هذا الاتجاه. كما أن سياستنا في وزارة الدفاع هي الاستعداد وإعادة التصميم في مجال البنية التحتية الدفاعية والتسليحية، وبما أن إيران رائدة في هذا الاتجاه ، فبامكاننا الاستفادة من خبراتها في هذا المجال.

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