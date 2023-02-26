في استقبال وزیر الدفاع العراقي.. رئیسي: العراق یجب ان لا یتحول الى مقرّ للتآمر او التهدید ضد جیرانه

قال رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي، خلال استقباله اليوم الاحد وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعید رضا العباسي: ان الجمهورية الاسلامية تدعم جهود الحكومة العراقية من اجل اعادة البناء الاقتصادي والعسكري في هذا البلد؛ مؤكدا في الوقت نفسه، على ان العراق يجب ان يتحول الى مكان للتآمر او التهديد ضد جيرانه.

واعتبر رئيسي الحدود المشتركة بين ايران والعراق، انها حدود الصداقة والتعاون؛ مؤكدا بان الجمهورية الاسلامية تعتبر امن العراق من امنها، وتدعم الجهود الهادفة الى تعزيز الاستقرار والامن في هذا البلد.

الى ذلك، اعرب العباسي عن تقديره لمواقف ايران الداعمة قبال الشعب العراقي خلال فترة العدوان الخارجي وهجوم عناصر داعش؛ مشددا على ان بغداد لن تسمح للمتربصين ان يهددوا امن واستقرار البلدين (ايران والعراق).

ودعا وزير الدفاع العراقي، خلال اللقاء مع اية الله رئيسي اليوم، الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الاستمرار في الدعم الذي تقدمه للحكومة والشعب العراقيين؛ وسط ظروف اعادة الاعمار الراهنة في بلاده.

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