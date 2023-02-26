الرئیس الإیراني: الحرب الاقتصادیة هي أحد أبعاد الحرب الهجینة المعادیة

كلف رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي، الفريق الاقتصادي للحكومة بالاستفادة من آراء الخبراء المختصين والنواب ومن تعاون القطاعات الأخرى لاستخدام كل طاقاتهم في تنفيذ سياسات الصرف الأجنبي من أجل استقرار السوق وتبديد الهواجس في هذا المجال، معتبرا الحرب الاقتصادية احد ابعاد الحرب الهجينة المعادية.

واشار رئيسي، خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء الأحد إلى الحرب الهجينة للعدو ضد الشعب الإيراني وقال: إن الحرب الهجينة لها جوانب مختلفة ، منها الحرب النفسية والتاثير على اذهان الراي العام وعندما فشل العدو في اعمال الشغب يسعى الان الى زعزعة اوضاع السوق .

ووصف رئيس الجمهورية هجوم العدو على الشعب الإيراني بأنه غير مسبوق في الأشهر الأخيرة ، وقال: الحرب الاقتصادية هي أحد أبعاد حرب العدو الهجينة ، التي تستهدف حياة المواطنين ومعيشتهم من خلال اثارة الاوضاع في السوق.

وشدد رئيسي على ضرورة وضع ترتيب للمواجهة بما يتناسب بالحرب الهجينة للعدو، موضحًا: إن الحكومة تعتبر نفسها ملزمة في الخندق الاول لمواجهة مؤامرات العدو ، بحماية أمن وسلامة الشعب ، لا سيما أمنه الاقتصادي.

وفي هذا الصدد ، كلف رئيس الجمهورية الفريق الاقتصادي التابع للحكومة بمهمة الاستفادة من آراء الخبراء المختصين والمخلصين والنواب ومن تعاون القطاعات الأخرى ومراعاة أهمية القضية وأبعادها ، وتكريس كل طاقاتهم لتنفيذ سياسات الصرف الأجنبي من أجل خلق الاستقرار في السوق وتبديد الهواجس في هذا المجال.

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