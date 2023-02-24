الخارجیة الإیرانیة: دول الخلیج الفارسي اقترحت الوساطة من أجل إحیاء الاتفاق النووي

وقال كنعاني، في تصريحات لـ سبوتنيک" إن "العراق ودولا أخرى كقطر وعمان اقترحت لعب دور الوسيط لعودة الأطراف إلى الاتفاق النووي وطهران تدعم هذه المقترحات".

ولفت إلى أن "الإدارة الأمريكية أظهرت سلوكيات متناقضة فيما يتعلق بالاتفاق النووي".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنه "يمكن لإيران العودة للاتفاق النووي إذا ضمنت الأطراف الأخرى وخاصة واشنطن رفع العقوبات".

وحول التهم الغربية – الأوكرانية لإيران بدعمها روسيا في العملية الخاصة في دونباس، أوضح ناصر كنعاني، أن التصريحات والتهم الغربية لطهران فيما يخص الأزمة الأوكرانية "لها دوافع سياسية وليس لها أسس حقيقية".

واشار كنعاني الى أن "الدول التي تصدر أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات إلى أحد طرفي الصراع الأوكراني، يجب أن تعلم أن عملها هذا لا يساعد في إنهاء الأزمة، وتصرفها هذا لا يدعم الحل السياسي".

وأردف قائلا "تأثرت وتدهورت العلاقات بين طهران وكييف خلال العام الماضي بسبب النهج السياسي والضغوط السياسية للأطراف الغربية على الحكومة الأوكرانية"، لافتا إلى أن "المواقف السياسية غير البناءة من قبل بعض مسؤولي الحكومة الأوكرانية في وسائل الإعلام ليست حلا وعملا بناء تجاه العلاقات السياسية بين البلدين".

وطالب متحدث الخارجية الإيرانية، السلطات الأوكرانية، بوقف إثارة القضايا الاستفزازية والعاطفية في وسائل الإعلام فيما يتعلق بإيران والتفكير بمهنية تجاه العلاقات بين البلدين.

وكانت الخارجية الإيرانية نفت، في أكثر من مناسبة، الاتهامات الأوكرانية لطهران بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا في ظل الأزمة الحالية؛ لافتة إلى استعداد بلادها لحل الأزمة دبلوماسيا ووقف الحرب.