إیران ترحب بفکرة تشکیل مجموعة دولیة لإنهاء الحرب في أوکرانیا وتستعد للمشارکة فیها

وقال أمير سعيد إيرواني ، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة ، يوم الخميس بالتوقيت المحلي ، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشروع قرار حول الحرب في أوكرانيا ، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بفكرة استخدام قدرات الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إنشاء مجموعة دولية من بلدان ​​مستقلة وحيادية ولديها القدرة على التعامل مع هذه القضية ، بهدف إنهاء الأعمال العدائية الجارية ومستعدة بشكل كامل للمشاركة في هذه العملية.

وأشار الدبلوماسي الإيراني ، في هذا الاجتماع ، إلى استمرار تداعيات هذا الصراع على وضع حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي ، وقال أنه رغم مرور عام من هذا الصراع ، لاتوجد هناك افاق لانهاء هذا الصراع .

وأضاف: إن جمهورية إيران الإسلامية ، انطلاقا من موقفها المبدئي بشأن ضرورة التزام الجميع بميثاق الأمم المتحدة ، بما في ذلك مبادئ المساواة والسلامة الإقليمية للدول ، وتدعو جميع الأطراف الى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين ، والبنية التحتية المدنية

وتابع سفير إيران لدى الأمم المتحدة: يمكن تحقيق السلام بإعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية والاهتمام بجذور هذا الصراع.

وقال المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة: في هذا الصدد ، ان جمهورية إيران الإسلامية ترحب بفكرة استخدام قدرة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إنشاء مجموعة من الدول المستقلة والمحايدة والتي لديها القدرة على التعامل مع هذه القضية من أجل إنهاء الأعمال العدائية ، وتعلن استعدادها للمشاركة الكاملة في هذه العملية مؤكدا إن مثل هذه العملية ستساهم في تسهيل الحوار وستوفر الأرضية لفتح الطريق المسدود الحالي في الصراع في أوكرانيا.

وانتقد إيرواني مسودة القرار المقترح ، وصرح بأنه كان من المتوقع في الذكرى السنوية لاندلاع هذا الصراع ، أن ينظر مشروع القرار بشكل شامل وحيادي في جميع جوانب الصراع ولكن مع الأسف ، تتجاهل هذه الوثيقة الشروط والأعمال الاستفزازية التي مهدت لهذه الأزمة ولا تقدم تقييمًا محايدًا للأوضاع.

رد ايرواني الحاسم على سفير الكيان الصهيوني

ورداً على التصريحات المعادية لإيران التي أدلى بها ممثل الكيان الصهيوني ، ذكر سفير إيران لدى الأمم المتحدة أن رهاب إيران هو جزء من الإجراءات المنتظمة لهذا الكيان في الجمعية العامة وأن ممثل هذا الكيان يستغل كل فرصة لتوجيه اتهامات لا علاقة لها بإيران.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني: إن الكيان الإسرائيلي يحاول من خلال هذه الاتهامات التغطية على أعماله التخريبية في المنطقة وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأدان إيرواني بشدة الاعتداءات الجوية للكيان الإسرائيلي على منطقة سكنية في دمشق وقال: انه يجب على العالم ان يدين هذه الأعمال فضلا عن العمل على إجبار الكيان الإسرائيلي على احترام القانون الدولي.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس مشروع قرار بأغلبية 141 صوتا مع امتناع 32 عضوا عن التصويت، وانضمت 6 دول إلى روسيا في معارضة القرار الذي يطالب روسيا بانها الصراع في اوكرانيا وسحب قواتها من هذا البلد .

وامتنعت الجمهورية الاسلامية الايرانية عن التصويت على القرار فيما رفضت روسيا ومالي ونيكاراغوا واريتريا وبيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية هذا القرار

وتعد قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة وخلافا لقرارات مجلس الامن الدولي غير ملزمة فضلا عن ان روسيا هي عضو دائم في مجلس الامن وتتمتع بحق النقض.