امیرعبد اللهیان: نرحب بالحوار في حسم الملف النووی والتوصل إلى صیغة قویة ومستدامة/ فؤاد حسین: قانوننا لا یسمح بمهاجمة جیراننا من الأراضي العراقیة

اكد وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان ان الجمهورية الإسلامية الايرانية ترحب بالطرق الدبلوماسية والحوار في حسم الملف النووي، لافتا الى اننا نتطلع الى التوصل الى اتفاق بصيغة قوية ومستقرة ونأمل في اتمام المحادثات التي بدأت في فيينا.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد اليوم الاربعاء قال امير عبداللهيان: نأمل في اتمام المحادثات التي بدأت في فيينا ومستعدون لاتخاذ خطوات بناءة على اساس المفاوضات السابقة ومراعاة خطوطنا الحمراء ولكن المسؤولين الأميركيين يطلقون تصريحات متناقضة.

واضاف الحكومة الإيرانية تبذل منذ شهور جهودا لإبرام اتفاق بصيغة قوية ومستقرة ، ونأمل في اتمام المحادثات التي بدأت في فيينا، لافتا الى انه إذا اختار الجانب الأمريكي مسارًا آخر، فنحن مستعدون لتنفيذ خطتنا البديلة.

وأضاف وزير الخارجية: في هذا الإطار سيزور مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، ونأمل أن يتوصل "رافائيل غروسي" الى اتفاق مع زملائنا في منظمة الذرية الإيرانية ويعالج القضية بعيدا عن الإثارة السياسية.

وأكد: ان إيران لم تسع قط لامتلاك أسلحة نووية وقنابل ذرية، وهناك فتوى لقائد الثورة الإمام الخامنئي تحرم فيه استخدام الاسلحة النووية.

وفي جانب اخر من تصريحاته قال أمير عبد اللهيان: اننا ندعم عراقاً واحداً ومستقلاً وقوياً وندعم قرار العراقيين في تقرير المصير ونرحب بقرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق.

واضاف : في ظل العلاقات الاستراتيجية بين إيران والعراق نحن شعب واحد في جغرافيتين مستقلتين، معربا عن شكره لجهود المسؤولين العراقيين في توسيع الحوار الاقليمي وتعزيزه وقال مستمرون في جهودنا لتطوير العلاقات مع العراق.

واكد ان إيران داعمة لتعزيز أمن العراق وسيادته وفي مواجهته للارهابيين، لافتا الى ان بغداد اتخذت اجراءات مهمة لمنع استخدام أراضيها من قبل الارهابيين.

وقال وزير الخارجية الإيراني بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين طهران وبغداد في مجال الترانزيت والسياحة الدينية ان استكمال خط سكة حديد البصرة - شملجة -كرمانشاه وخسروي- منظريه - بغداد على جدول اعمال الجانبين.

وأضاف: نؤكد على ضرورة العبور الداخلي لنقل البضائع بين المحافظات البلدين، ونرى ذلك ضروريًا تماشياً مع تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وقال أمير عبد اللهيان: كما أن مختلف الشركات الإيرانية الكبيرة في مجال الخدمات الهندسية مستعدة لتعزيز التعاون من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية في العراق.

وبشأن الوساطة العراقية في العلاقات بين إيران والدول العربية قال: إننا نقدر جهود وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ومسؤولي الحكومة العراقية فيما يتعلق بالمحادثات بين إيران والسعودية في بغداد، كما نشكر جهود السلطات العراقية لتعزيز الحوار والتعاون بين مصر وايران.

وأضاف وزير الخارجية : نرحب بعودة العلاقات بين إيران والسعودية وإيران ومصر في إطار تعزيز التعاون مع دول المنطقة ونقدر جهود السيد فؤاد حسين في تقريب وجهات نظر كلا الجانبين.

واوضح ان تنفيذ اتفاقية الحدود وحسن الجوار بين العراق وايران المؤرخة في 13 حزيران 1975 والبروتوكولات والاتفاقات الملحقة بها واعادة قناة الملاحة الرئيسية (التالوك) كان من محاور محادثاتنا اليوم مع الجانب العراقي في اللجنة المشتركة.

فؤاد حسین: التفاهم بين إيران وأمريكا مهم للعراق

وقد نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزير الخارجية العراقي" فؤاد حسين" ، قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني" حسين أميرعبد اللهيان" في بغداد ، إننا بحثنا بعض القضايا المهمة والمشتركة بين البلدين.

وأضاف: "الوضع الأمني ​​والحدودي جزء من محادثاتنا وأن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات لحماية حدودها مع إيران."

وقال فؤاد حسين :"إن دستور العراق لا يسمح بمهاجمة دول الجوار من أراضي هذا البلد."

كما أضاف:" إننا تناولنا صيغة دفع ديون بغداد لإيران في مجال مشتريات الغاز منها.

وتابع : "إنه خلال رحلته إلى واشنطن تشاور بشأن إيفاء ديون بلاده لإيران." كما قال "فؤاد حسين":" إنه تم اتخاذ خطوات في قضية خط السكة الحديد مع إيران."

وقال إنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية الايراني " اميرعبد اللهيان" حول قضايا إقليمية ودولية وحول نتائج رحلته إلى واشنطن ذات الصلة بإيران."

وأضاف وزير الخارجية العراقي بأنَ التفاهم بين إيران وأمريكا مهم للعراق.

endNewsMessage1