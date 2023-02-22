مسؤولو الذریة الدولیة في طهران یجرون مباحثات ویتفقدون بعض المواقع

قال رئيس منظمة الطاقة النووية "محمد اسلامي" ان علاقتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة في اطار الضمان والسلامة النووية لكن لن نطيق أية ضغوط سياسية، لافتا الى ان مسؤولي الوكالة الدولية موجودون حاليا في طهران ويجرون مباحثات ويتفقدون بعض المواقع منذ أمس الثلاثاء.

واكد رئيس منطمة الطاقة الذرية الايرانية على هامش اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء: لن نسمح باثارة الغموض والاخلال في وتيرة التعاون الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا الى انه يجري حاليا تبديد الشكوك التي اثارها أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال إسلامي: كانت المفاوضات الرامیة إلی التوصل إلی الاتفاق النووي (الموقع عام 2015 والمفاوضات الراهنة) هي بمثابة صفقة بين ايران والاطراف الاخرى لبناء الثقة.

وأضاف: الأطراف الرئيسية في هذا الإتفاق لم تقم بواجباتها والأمريكيون لم يتعاونوا ولم يسمحوا للآخرين بالتعاون.

وصرح قائلا: هذا التیار الذي يحاول ارغام إيران على الالتزم من جانب واحد لتعهداتها بموجب الاتفاق النووي وذلك بالضغوط السیاسیة، ومن ناحية أخرى ، لا يفي نفس التيار بالتزاماته، هو أمر غير مقبول على الإطلاق.

واكد اسلامي اننا لن نطيق أية ضغوط سياسية وإثارة الأجواء وخلق العقبات والمشاکل.

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