أمیرعبداللهیان یلتقي نظیره العراقي في بغداد

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، الى العاصمة بغداد.

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين اميرعبداللهيان الى العاصمة بغداد والتقى بنظيره العراقي فؤاد حسين.

واضاف اميرعبداللهيان اليوم الاربعاء عند وصوله الى بغداد: هناك مشاورات وثيقة بين طهران وكبار المسؤولين العراقيين بشأن القضايا الاقليمية والدولية المهمة و"نحن اليوم في بغداد لاكمال هذه المشاورات".

وتابع بالقول: ان الدور الاقليمي للعراق بات ابرز من اي وقت مضى وان هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع اجتماع البرلمانات العربية في العراق مما يشير الى عودة العراق الى دورها الطبيعي.

ولفت اميرعبداللهيان الى ان عودة العراق الشقيق الى دوره الطبيعي في المنطقة تبعث على الارتياح نظرا لعلاقاتنا الممتازة مع بغداد وهناك قضايا متنوعة مدرجة على جدول اعمال هذه الزيارة.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان وصل الى مطار بغداد فجر الاربعاء على رأس وفد في زيارة رسمية للعراق واجراء مباحثات سياسية مع كبار المسؤولين العراقيين.

وكان في استقبال امير عبداللهيان في مطار بغداد هشام العلوي نائب وزير الخارجية وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية العراقية والسفير العراقي لدى إيران تلبية لدعوة رسمية من وزير خارجية العراق فؤاد حسين.

وخلال هذه الزيارة، بالإضافة إلى المحادثات الرسمية مع نظيره العراقي، سيلتقي وزير الخارجية الايراني مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الأمن الوطني العراقي للبحث في العلاقات بين البلدين والتعاون الإقليمي.

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