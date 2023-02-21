ایران تفرض عقوبات على شرکات ومؤسسات وافراد في الاتحاد الاوروبي وبریطانیا

اصدرت وزارة الخارجية الايرانية اليوم الثلاثاء قائمة عقوبات ضد 13 شركة ومؤسسة و 15 فردا في الاتحاد الاوروبي و 8 افراد في النظام البريطاني.

جاء في بيان وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية بشأن فرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني: ان وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، وفقًا لموافقات الجهات المختصة وفي إطار القواعد وآليات العقوبات ذات الصلة ، كإجراء مضاد ، تفرض عقوبات على الأشخاص والمؤسسات التالية في الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني لدعمهم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الأعمال الإرهابية والتشجيع عليها والعنف ضد الشعب الإيراني ، والتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، والترويج للعنف واعمال الشغب في إيران ، ونشر الأكاذيب والترويج لمعلومات كاذبة عن إيران ، فضلاً عن المشاركة في تصعيد العقوبات الظالمة ضد الشعب الإيراني. والتي تعتبر بمثابة إرهابا اقتصاديا.

واضاف البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مع إدانتها لأعمال الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني في دعم وتسهيل والامتناع عن مواجهة الأعمال التخريبية للأفراد والمؤسسات المذكورين والتي تنتهك الالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، تعلن أن اجراءاتهم في تنفيذ وتشديد العقوبات الظالمة تعد انتهاكا واضحا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع البيان: ستتخذ جميع مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، بناءً على موافقات الجهات المختصة ، الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات، والتي تشمل حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول أراضي جمهورية إيران الإسلامية ، حجب الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي ، ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي الخاضعة للولاية القضائية لجمهورية إيران الإسلامية.

وجاءت حزمة العقوبات هذه من قبل الجمهورية الاسلامية ردا على العقوبات الجديدة الجائرة التي فرضها الاتحاد الاوروبي وبريطانيا اخيرا على مؤسسات وافراد ايرانيين.

وفيما يلي اسماء المؤسسات والافراد الذين فرضت ايران العقوبات عليهم...

أ) الاتحاد الأوروبي:

المؤسسات والشركات:

1- قيادة الحلفاء الأوروبية.

2- القيادة الوطنية وإدارة العمليات الفضائية العامة للجيش الألماني.

3- شركة مافي ويجمان كراوس الألمانية للصناعات العسكرية Maffei Wegmann Kraus .

4- الشركة الألمانية للصناعات العسكرية "كونتوم سيستم" Quantum-Suystem GMBH .

5- شركة الصناعات العسكرية الالمانية "تيسن كروب مارين سيستم" Thyssenkrupp Marine System Military .

6- شركة الصناعات العسكرية الالمانية ESG.

7- شركة MBDA الألمانية للصناعات العسكرية.

8- التحالف الأوروبي من أجل "إسرائيل"، في بلجيكا.

9- مركز المعلومات والتوثيق الإسرائيلي، في هولندا.

10- مؤسسة مسيحيون من أجل "إسرائيل"، في هولندا.

11- شركة يورو سبايك Euro Spike.

12- شركة تاليس الفرنسية ومقرها الإمارات.

13- شركة هنسول الالمانية لصناعة الاسلحة HENSOLDT ومقرها الإمارات.

الافراد:

1- السيدة إيزابيلا روم، Isabelle Rome وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون المساواة بين المرأة والرجل.

2- رولان ليكور وزير الدولة للشؤون الصناعية الفرنسي.

3- السيدة ريناتا ألت Renata Alt ، عضو مجلس النواب الألماني.

4- رودريش كيسويتر Roderich Kiesewetter ، عضو البرلمان الألماني.

5- مايكل هيلموت روث Michael Helmut Roth عضو البرلمان الألماني.

6- يانيك جادوت Yannick Jadot ممثل فرنسا في البرلمان الأوروبي.

7- فريدريك ريس Fredrique Ries ، ممثل بلجيكا في البرلمان الأوروبيز

8- السيدة ميشيل دي فوكولور Michèle de Vaucouleurs، ، عضو سابق في المجلس الوطني الفرنسي.

9- جوزيف شوستر Josef Schuster رئيس المجلس المركزي لليهود الألمان.

10- أليكس بنيامين ، مدير مركز العلاقات العامة الأوروبية الاسرائيلية، في بلجيكا.

11- السيدة نعومي ميستروم Naomi Mestrum، ، مديرة مركز المعلومات والتوثيق الاسرائيلي، في هولندا.

12- برنارد رو Bernard Roux، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس الفرنسية في الإمارات CEO Thales in UAE .

13- جيمي م. فلاي Jamie M. Fly ، مدير راديو فردا.

14- السيدة سالي لامي Sally Lamie، ، رئيس التسويق الإقليمي في شركة هنسول في الامارات Head of Regional Marketing at HENSOLDT.

15- مايكل تراوت Michael Traut، رئيس شعبة القيادة الوطنية والعمليات الفضائية العامة بالجيش الألماني National Command & General Space Operations Division .

ب) النظام البريطاني:

1- جوناثان جوكس ماثيو Jonathan Jukes Matthew، ، مساعد مفوض شرطة العاصمة للعمليات الخاصة.

2- الكابتن ستيوارت إروين Captain Stuart Irwin، ، قائد قاعدة كالدروز البحرية الملكية البريطانية.

3- آلان جاكوب ، Alan Jacob، رئيس مجلس إدارة صحيفة جويش كرونيكلز.

4- العميد بحري فيليب دينيس Commodore Philip Dennis، نائب قائد القوات البحرية المشتركة.

5- العميد بحري أدريان فراير Commodore Adrian Fryer، قائد الوحدة البحرية البريطانية

6- الكابتن جيمس بايرون Capt. James Byron، قائد القوات البحرية المشتركة 150 (CTF-150).

7- العميد بحري بن الدوس Commodore Ben Aldous، قائد جهاز الأمن البحري الدولي.

8- العميد الجوي نيكي توماس ، Air Commodore Nikki Thomas قائد المجموعة الجوية البريطانية 83 .

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