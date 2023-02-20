وکالة الطاقة الذریة تتباحث مع إیران بعد تقاریر عن تعزیز طهران أنشطتها النوویة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الأحد أنها تجري محادثات مع إيران بعد تقارير صحافية عن اكتشاف مفتشين تابعين للوكالة الأممية يورانيوم مخصب بنسبة 84%.

وأدعت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مصدرين دبلوماسيين "اكتشاف مفتشين مستويات تخصيب أدنى بقليل من نسبة 90% اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية."

وقالت الهيئة الأممية عبر تويتر إن مديرها العام رافايل غروسي "يتحادث مع إيران حول نتائج أنشطة التفتيش الأخيرة".

وفي حديثه لوكالة انباء فارس، تعليقا على خبر نشرته وكالة "بلومبيرغ" الاسبوع الماضي زعمت فيه عثور المفتشين الدوليين على ذرات يورانيوم مخصب بنسبة 84 بالمائة، قال بهروز كمالوندي: من دواعي الاسف انه مازالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعرض للاستغلال كأداة سياسية لممارسة الضغوط على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وذكر ان نشر هذا الخبر في "بلومبيرغ" يأتي بهدف تشويهه الحقائق وتحريفها، وقال: ان ما طرحته الوكالة الدولية مع ايران بخصوص وجود ذرة او ذرات من اليورانيوم بتخصيب اعلى من 60 بالمائة هو امر متداول عبر اخذ العينات من صمام خروج المنتج.

وأكد كمالوندي ان وجود ذرة او ذرات من اليورانيوم المخصب على من 60 بالمائة في عملية التخصيب، لا يعني التخصيب أعلى من نسبة 60 بالمائة.

وأوضح: ان هذا الموضوع في عملية تخصيب اليورانيوم امر طبيعي للغاية، وحتى قد يحصل في لحظة ما من خلال خفض ضخ المواد الاولية في سلسلات اجهزة الطرد المركزي. ولكن ما يحظى بالاهمية هو المنتج النهائي، حيث ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تبادر حتى الآن بتخصيب اليورانيوم اعلى من 60 بالمائة.

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