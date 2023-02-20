کمالوندي: وجود ذرات یورانیوم أعلى من 60٪ لا یعني التخصیب فوق 60٪

صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بأن جمهورية إيران الإسلامية لم تخصب اليورانيوم بنسبة أكثر من 60٪ حتى الآن.

وقال كمالوندي في مقابلة مع وكالة "ارنا" مساء الأحد حول الانباء الواردة من قبل وكالة "بلومبيرغ": القضايا المنشورة افتراء وتشويه للحقائق ، ووجود ذرة او ذرات يورانيوم أعلى من 60٪ في عملية التخصيب لا يعني التخصيب فوق 60٪.

واضاف: "للأسف ، أصبحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداة ضغط من قبل البعض وهذا النوع من الأداء له تأثير سلبي على مصداقية ووجود هذه المنظمة الدولية المهمة".

وتابع المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية: إن الكيان الصهيوني والدول الاستكبارية يسيئون الى اقصى حد استخدام الظروف السائدة في الوكالة.

واضاف كمالوندي: إن واجب أعضاء الوكالة هو الاهتمام بوضعها المهني، ولا ينبغي السماح بإساءة استخدام هذه المنظمة الدولية لأغراض سياسية.

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