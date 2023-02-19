إیران تدین بشدة اعتداءات الکیان الصهیوني على دمشق وضواحیها

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشدة اعتداءات النظام الصهيوني على أهداف في دمشق وريفها ، بما في ذلك بعض المباني السكنية، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين السوريين الأبرياء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في إشارة إلى الهجمات الجديدة من قبل النظام الصهيوني وهجمات تنظيم داعش الإرهابي ضد الشعب السوري،" إنّ ارتباط وتنسيق هذين الكيانين الإرهابيين يُعَدّ ارتباطاً طبيعياً ومتأصلًا".

وأضاف، من خلال هذا العدوان، والذي جاء في ظل أوضاع الأزمة السورية التي تواجه آثار الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة مرتين الأسبوع الماضي،إنهم يحاولون زيادة آلام ومعاناة أبناء هذا البلد.

كما وصف ناصر كنعاني صمت الدول الغربية إزاء الانتهاك المتكرر لسيادة سوريا ووحدة أراضيها من قبل النظام الصهيوني المعتدي، بأنه أمر مخزي وناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المسؤولة، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، برد فوري و جاد وفعّال على عدوان النظام الإرهابي الصهيوني ضد دولة عضو في الأمم المتحدة.

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