ردا على لقاء ماکرون مع عناصر مناوئة للثورة.. کنعاني: من یتجاهل التفاف الشعب الایراني حول قائده لا یعتقد بالدیمقراطیة

اكد المتحدث باسم الخارجية "ناصر كنعاني" ردا على لقاء جمع الرئيس الفرنسي مع عناصر مناوئة للثورة الاسلامية، ان من يتجاهل دعم الشعب الايراني لبلاده والتفافه حول قائدة على مدى 44 عاما من انتصار الثورة الاسلامية، لا يعتقد بالديمقراطية ولا يعرف الشعب الايراني وثورته.

وكتب كنعاني اليوم السبت في تغريدة له على تويتر ردا على لقاء امانويل ماكرون مع عناصر مناوئة للثورة الاسلامية ان من يتجاهل دعم الشعب الايراني لبلاده على مدى 44 عاما وكذلك التفافه حول قائده وثورته، لا يعتقد بالديمقراطية ولا يعرف الشعب الايراني وثورته.

واضاف هناك من يتجاهل دعم الاغلبية الساحقة من ابناء الشعب الايراني لبلادهم على مدى 44 عاما والتفافهم حول ثورتهم و قائدهم ويتعامل مع عدد من الذين يفتقرون الى الهوية، فهو لا يعتقد بالديمقراطية ولا يعرف الشعب الايراني.

وتابع قريبا ستخضعون امام استقامة الشعب الايراني وقوته وكرامته.

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