وزیرا خارجیة ایران وعمان یبحثان هاتفیا بشان احدث اوضاع مفاوضات رفع الحظر

وفي اتصال هاتفي جرى الخميس بين وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، ناقش الطرفان آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات رفع الحظر.

وقبل فترة قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني أن عدم أجراء المفاوضات الرسمية لا يعني عدم التواصل وتبادل الرسائل، لافتا الى إن تبادل الرسائل بشأن المفاوضات النووية مستمر عبر قنوات دبلوماسية متعددة.

وقال کنعاني في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول المفاوضات النوویة ان تبادل الرسائل بشأن ملف الاتفاق النووي مستمر عبر قنوات دبلوماسية متعددة ولا يزال ساري المفعول.

وأضاف: ان القضية النووية قضية تكمن فيها مصالح إيران والأطراف الأوروبية، وعملية متابعة المفاوضات النووية ورفع الحظر الأحادي عن إيران هي قضية مهمة وجادة بالنسبة لنا وأظهرت الأطراف الآخري أيضا اهتمامهما بالحفاظ على خطة العمل الشامل المشتركة.

وحول المفاوضات المباشرة مع اميركا قال کنعاني: ان السفير الايراني ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أوضح ذلك وليست لدينا مفاوضات ثنائية ومستقلة مع الجانب الأمريكي.

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