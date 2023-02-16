عبداللهیان: مزاعم وجود علاقة بین زعیم القاعدة وایران مثیرة للسخریة

نصح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، مسؤولي البيت الأبيض بوقف لعبة "رهاب ايران" الفاشلة، معتبرا مزاعم وجود علاقة بين زعيم تنظيم القاعدة وبين ايران بانها مثيرة للسخرية.

وفي الرد على المزاعم التي ساقها "نيد برايس" ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بوجود "سيف العدل" زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في إيران كتب امير عبداللهيان في تغريدة على تويتر: أنصح مسؤولي البيت الأبيض بوقف لعبة رهاب إيران الفاشلة. فبركة اخبار عن زعيم القاعدة وربطها بإيران مثير للسخرية.

وأضاف: الذين اوجدوا القاعدة وداعش، مسؤولون عن تنامي الإرهاب في العالم.

وقال وزير الخارجية لمسؤولي البيت الأبيض: لا تعطوا العنوان الخطأ!.

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