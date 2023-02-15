رئیسي: نعتبر الصین شریکا تجاریا موثوقا

قال رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي ان طهران تعتبر بكين شريكا تجاريا موثوقا لها، وبما يتيح امكانية استخدام الطاقات المنبثقة عن التعاون الثنائي لخدمة التنمية في ايران.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الايراني، على امتداد زيارته الحالي لبكين، مع ممثلي العشرات من كبرى الشركات الاقتصادية الصينية؛ حيث استمع الى اراء اكبر عشر شركات منها وعدد من الشركات الايرانية الناشطة في هذا البلد.

ولفت رئيسي الى اتفاقه مع الرئيس الصيني، حول تظافر الجهود الثنائية من اجل التصدي للنزعات احادية الجانب في المجتمع الدولي.

واضاف، ان الجانبين توصلا الى توافقات جيدة في هذه الزيارة، وبما يسمح للشركات الاقتصادية الصينية والايرانية، اتخاذ خطوات كبيرة من اجل تطوير التعاون مع بعضهما الاخر.

ومضى الى، انه اتفق مع نظيره الصيني على ان هناك الكثير من الطاقات التي لم تستخدم لحد الان وضرورة تسخيرها من قبل البلدين لخدمة العلاقات الثنائية اكثر فاكثر.

كما نوّه بالطاقات "الجيو- ستراتيجية" التي تتمتع بها ايران الاسلامية على صعيد التعامل التجاري مع دول منطقة القوقاز واسيا الوسطى واوروبا، قائلا : ان الشركات الصينية تستطيع الاستفادة من هذه الطاقات في مجال تبادل السلع ونشاطها الاستثماري ايضا.

رئيس الجمهورية دعا في هذا اللقاء ايضا، الى توسيع التعاون بين الشركات المعرفية الايرانية ونظيراتها الصينية الناشطة في مجال التقنيات الحديثة.

وفي الختام، دعا رئيسي الى تظافر الجهود بين ايران والصين من اجل تذليل العقبات التي تعترض مسار التعاون بين الشركات الاقتصادية لكلا البلدين.

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