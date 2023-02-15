قائد الثورة : یوم11 شباط 2023 کان یوما تاریخیا/ أنحني اجلالا امام الشعب الایراني

وصف قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد "علي الخامنئي"، يوم 11 شباط/فبراير 2023 (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران في عام 1979 ) بأنه يوم تاريخي، مؤكدا ان الشعب في جميع أنحاء البلاد سطر ملحمة بالمعنى الحقيقي للكلمة في هذا اليوم، قائلا: أنحني اجلالا امام الشعب الايراني.

واستقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الیوم الاربعاء حشدا من اهالي محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غرب ايران) في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران.

ویأتي هذا اللقاء بمناسبة ذكرى انتفاضة اهالي مدينة تبريز يوم 18 شباط/فبراير عام 1978 اي قبل نحو عام من انتصار الثورة الاسلامية في 11 شباط عام 1979.

وقال قائد الثورة الاسلامية خلال هذه اللقاء :أنحني اجلالا امام ابناء الشعب الايراني على هذه الخطوة القيمة التي قطعوها في 11 شباط من العام الجاري من خلال اقامة المسيرات الحاشدة.

ووصف هذا اليوم بانه كان يوما تاريخيا وقال: سطر الشعب في جميع أنحاء البلاد ملحمة بالمعنى الحقيقي للكلمة في هذا اليوم.

وأضاف ايةالله الخامنئي أن الشعب شارك بالمسيرات بحماس وبكل كيانه وجوارحه رغم كل الدعايات المغرضة واستفزازات الأعداء والطقس البارد، لافتا الى ان الشعب تجاهل المشاكل التي يعاني منها، تحت تأثير الإيمان والبصيرة.

وقال سماحته ان هذه المشاركة كشفت العديد من الحقائق.

یتبع..

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