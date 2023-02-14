الرئیس الصیني: سنحافظ على الصداقة والتعاون في جمیع الظروف مع ایران

اكد رئيس جمهورية الصين شي جين بينغ، على ان بلاده ماضية بحزم وقوة نحو الحفاظ على اواصر الصداقة والتعاون مع ايران، وذلك بغض النظر عن التطورات الاقليمية والدولية.

وفي لقائه اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية الاسلامية ابراهيم رئيسي الذي يزور بكين على راس وفد رفيع المستوى، اشار جين بينغ الى مسار التعاون الاخذ بالتوسع بين البلدين، وقال : ان تنفيذ وثيقة الشراكة الستراتيجية تسهم بشكل كبير في تعميق وتطوير العلاقات الثنائية.

كما انتقد السياسات الاحادية والغطرسة الغربية المفروضة في الصعيد الدولي؛ معربا عن اسفه بسبب اصرار هذه الدول على مواصلة نهجها الخاطئ الذي جربته خلال الحرب الباردة، وادت الى المساس بالقانون الدولي والسلام والامن في العالم.

واعلن الرئيس الصيني في هذا اللقاء، على احترام وحدة اراضي الجمهورية الاسلامية وضرورة التصدي للنزعات احادية الجانب والتدخل الاجنبي وتهديدات التي تمس الامن والاستقرار الاقليمي والعالمي.

وفي جانب اخر من تصريحه خلال اللقاء مع رئيسي اليوم، اعلن شي جين بينغ استعداد بكين على دعم الشركات الصينية التي ترغب في التعاون الاستثماري مع ايران.

واضاف: ان الصين ترحب بالتعاون مع ايران في المجالات التجارية والثقافية وترانزيت السلع.

كما اعرب عن ثنائه لقاء مواقف ايران ومبادرتها في سياق مكافحة الارهاب، داعيا الى تنفيذ الاتفاق النووي في اقرب وقت باعتباره "احد انجازات التعددية الدولية الهادفة الى حل الخلافات".

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