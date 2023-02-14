رئیسي: خطة التعاون الشاملة بین ایران والصین ترمز الى الارادة على توسیع العلاقات الثنائیة

اكد رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي على ان خطة التعاون الستراتيجي الشاملة بين ايران والصين، تشكل نموذجا لارادة البلدين على توسيع العلاقات الثنائية؛ مؤكدا ضرورة الجهود المشتركة بهدف تنفيذ كامل بنود هذه الوثيقة.

رئيسي قال ذلك خلال اللقاء والوفد رفيع المستوى المرافق له، مع رئيس وزراء الصين لي كي جيانغ، الذي اعقب مراسم الاستقبال الرسمي في بكين، من قبل رئيس الجمهورية الصيني "شي جين بينغ".

ونوه رئيس الجمهورية بماضي العلاقات التاريخية القيمة بين البلدين الحضاريين الكبيرين ايران والصين، بما في ذلك الاتفاقات الثنائية الهامة التي وقعها الجانبان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية؛ داعيا الى تطوير هذه الاواصر اكثر فاكثر.

وعن التعاون في الصعيد الدولي بين طهران وبكين، اكد الرئيس الايراني على تعزيز المواقف المشتركة في اجتماعات المنظمات الدولية والاقليمية ايضا.

بدوره، لفت رئيس الوزراء الصيني الى تاريخ العلاقات والمواقف المقربة بين طهران وبكين حيال التعددية القطبية في العالم.

وقال كي جيانغ خلال اللقاء مع رئيسي في بكين اليوم : ان مفاوضات بناءة قائمة حاليا بين الصين وايران بهدف تطوير العلاقات الثنائية.

كما اعتبر وثيقة التعاون الستراتيجي الشاملة بين البلدين، ضمن الانجازات المنبثقة عن التوافقات السابقة؛ مؤكدا على رغبة بكين في تنفيذ كامل بنود هذه الوثيقة والتنسيق والتقارب مع طهران في سياق المضي على مسار تنمية هذه الاواصر الثنائية.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اشاد رئيس الوزراء الصيني بالدور المؤثر للجمهورية الاسلامية حيال قضايا المنطقة، كما اكد على مزيد من التعاون والتنسيق من اجل تعزيز الامن الاقليمي وبما يخدم مصالح البلدين.

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