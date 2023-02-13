عبداللهیان: ایران والصین عازمتان على تنفیذ کامل الخطة الستراتیجیة الشاملة

اكد وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، على ان رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي يحمل في جدول زيارته المقررة للصين اليوم، مبدا التعددية والسياسة الخارجية المتوازنة، مضيفا في تغريدة نشرها عبر تويتر الاثنين : ان طهران وبكين عازمتان على تنفيذ كامل بنود خطة العمل المشترك الستراتيجي الشاملة؛ نحن سنتواجد حيثما تتوفر مصالح الشعب الايراني.

واضاف وزير الخارجية في تغريدته التي نشرها على اعتاب زيارة رئيسي المقررة للصين اليوم : نحن نرافق رئيس الجمهورية في زيارته للصين؛ مبينا ان العلاقات الثنائية بمختلف المجالات والتعددية ومتابعة السياسة الخارجية المتوازنة، مدرجة على جدول الاعمال.

يذكر ان السيد رئيسي، سيغادر طهران الى بكين اليوم الاثنين، يرافقه وفد رفيع المستوى، في زيارته الخارجية العاشرة خلال العام ونصف العام الاخير.

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