رئیسي یغادر طهران متّجها الى بکین

غادر رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي، قبل قليل، العاصمة طهران متجها الى العاصمة الصينية بكين؛ يرافقه وفد رفيع المستوى في زيارته الخارجية العاشرة خلال عام ونصف.

وتعد زيارة الرئيس الايراني الحالية الى الصين، العاشرة من نوعها في غضون 18 شهرا مضت.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية في زيارته الحالية الى الصين، كل من وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" ووزير الطرق "مهرداد بذرباش" ووزير النفط "جواد اوجي" ووزير الصناعة "سيد رضا فاطمي امين" و وزير الزراعة "سيد جواد ساداتي نجاد" و وزير الاقتصاد "سيد احسان خاندوزي"، الى جانب محافظ البنك المركزي "محمد رضا بذر باش" ورئيس مكتب الرئاسة "غلام حسين اسماعيلي" وعدد من مساعدي الوزراء المعنيين.

وفي تغريدة عبر تويتر اليوم الاثنين، علق وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، على هذه الزيارة؛ مبينا ان رئيس الجمهورية، يحمل في جدول زيارته المقررة للصين اليوم، مبدا التعددية والسياسة الخارجية المتوازنة.

واضاف، ان طهران وبكين عازمتان على تنفيذ كامل بنود خطة العمل المشترك الستراتيجي الشاملة بينهما.

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