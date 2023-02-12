رئیسي یؤکد على تطبیق قانون الحجاب کمبدأ اجتماعي مشترک

اكد رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي، على تطيبق قانون الحجاب (بالنسبة للسيدات)، باعتباره مبدا متفق عليه في البلاد؛ موجها شكره الى جميع السيدات اللواتي يساهمن في اصلاح الوضع العام من خلال اتباع الضوابط الشرعية والقانونية.

وفي تصريحه، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي تراسه اليوم الاحد، ثمن الرئیس رئيسي حضور الشعب الايراني الحماسي في مسيرات احياء الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الاسلامية (السبت 11 شباط 2023)؛ مؤكدا بان ذلك جسّد التماسك والوئام بين الشعب ونظام الجمهورية الاسلامية وتطلعات الثورة، وبالتالي احبط مؤامرات وفتن الاعداء ضد البلاد.

وعلى صعيد اخر، اشاد رئيس الجمهورية بجهود المسؤولين في وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي وجميع القائمين على تنظيم مهرجان "الفجر السينمائي" تزامنا مع حلول ذكرى انتصار الثورة الاسلامية بكل شموخ وعظمة.

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