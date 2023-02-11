دول من الخلیج الفارسي تهنئ ایران بذکرى انتصار الثورة الاسلامیة

هنأت دولة قطر وسلطنة عمان ودولة الكويت ودولة الامارات، الجمهورية الاسلامية الايرانية بحلول الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية.

فقد أرسل أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني" اليوم السبت برقية الى رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله "إبراهيم رئيسي" هنأه فيها بمناسبة حلول الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية.

كما ارسل امير الكويت "نواف الأحمد الجابر" الصباح برقية هنأ فيها حلول الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران .

اما وزارة الخارجية العمانية ايضا قد قدمت في رسالة تهانيها بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

وارسل رئيس دولة الامارات "محمد بن زايد آل نهيان" ونائب رئيس دولة الامارات وحاكم دبي "محمد بن راشد آل مکتوم" ايضا برقيتي تهنئة لرئيس الجمهورية الاسلامية السيد ابراهيم رئيسي في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

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