إنطلاق مسیرات جماهیریة في الذکرى الـ44 لإنتصار الثورة الإسلامیة في إیران

بدأت المسيرات اليوم في 38 ألف قرية و 1400مدينة عند الساعة التاسعة والنصف صباحا وسط مشاركة شعبية حماسية حیث يغطيها نحو 200 صحفي ومصور أجنبي وأکثر من 6 آلاف و 500 من الإعلامیین المحلیین ما مجموعه أکثر من 6 آلاف و700 صحفي ومصور.

نظرا لأن 22 بهمن یعرف في الخارج باعتباره اليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الاحتفال الخاص بالذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني سيقام في جميع السفارات والقنصليات ودور الثقافة الإیرانیة في 70 مكتبا تمثيليا وأكثر من 50 دولة بحضور إيرانيين.

کما یلقي رئیس الجمهوریة إبراهیم رئیسي کلمة خلال احتفاقات یوم الله.

أعلن المجلس التنسيقي للتبلیغ الإسلامي عن الشعار الرئيسي للفجر الرابع والأربعين وهو "إيران ثابتة ، 44 عاما من الفخر" ولليوم السبت 22 بهمن 1401(11 فبرایر/شباط 2023) بعنوان «الثورة الإسلامية؛ إحتفال الوجود، إيران الموحدة».

ورفع المشارکون في المسیرات شعارات «الموت لأمریکا» و «الموت لإسرائیل» و «الموت للمنافق» و «الإستقلال، الحریة، الجمهوریة الإسلامیة» وغیرها.