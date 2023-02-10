کبیر مستشاري وزیر الخارجیة الإیراني یلتقی وزیر خارجیة عمان

التقى كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي اصغر خاجي، وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي.

وجرى في هذا اللقاء بحث كيفية تحسين العلاقات الثنائية وكذلك آخر الأوضاع في المنطقة لا سيما الوضع في اليمن وسوريا.

واتفق الجانبان على استمرار وزيادة المشاورات المستمرة حول القضايا الثنائية والإقليمية.

وأشاد خاجي في هذا اللقاء بجهود عمان لحل سياسي للأزمة اليمنية ورفع الحصار الإنساني وإقرار وقف إطلاق النار.

كما أعرب الجانبان عن بالغ أسفها إزاء الزلزال الذي ضرب سوريا والذي أدى إلى أضرار بشرية ومادية جسيمة في هذا البلد، واكدا على ضرورة إرسال مساعدات إنسانية لهذا البلد.

وخلال هذه الزيارة، التقى خاجي وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة الحارثي.

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